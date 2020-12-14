|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 вер, 2025 05:45
The_Rebel написав: Хомякоид написав:
Не прогадали.
Навіть після закінчення цього пи** думаю буде попит.
Щось ніхто з форумних в Києві окрім гостинки за 30 тис. з 22 року нічого не купив.
Або за кордоном або ЗУ
У мене зірвалася іпотечна угода на Куренівці у лютому 2022, буквально на наступний тиждень була призначена, вже іпотеку Укргаз погодив. Але спробую ще в іпотеку ще пограти цієї зими в Києві, якщо дадуть. Колись вгадав у 2012р. перед девалом 2014р, мені здається і зараз дуже довго курс утримують на місці.
П.с. Дійсно, крайній хто купляв для себе в Києві з форуму - це ще Сержик був. Бетон ще купляє/продає багато, але це бізнес. Навіть Флаймен припинив своє оточення у дупах біля майбутніх шрт приватного сектору
Ні, хтось, здається ще був.
Там щось десь біля Сержику розглядалося.
Хтось з айтівців маючи однокімнатну, яка була замала, поліпшував умови проживання.
Однокімнатна, якщо не помиляюсь, десь на Лівому березі була.
Десь з роки два тому розмовляв зі своїм київським рієлтором, він казав, що угоди йдуть, навіть по дорученнях нема проблем (він робив угоди й для тих хто в Європі), але проблеми з виводом грошей для мене було камінем спотикання.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17795
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8705 раз.
- Подякували: 5497 раз.
-
-
Профіль
-
-
10
5
7
Додано: Нед 28 вер, 2025 05:48
The_Rebel написав: rjkz написав:
Так, я в курсі.
Але яке більш безпечне місце в Україні?
Й це прилітало місяць тому, й всі про це пам"ятають.
Ви можете згадати скількі за цей місяць прилитіло, наприклад, по Києву?
Все й не згадаєте?
Запит на безпеку - найдважливий в сенсі локації.
Нічого не коштує дорожче.
А ні "приватна річка" а ні "пуповість".
Ну крім безпеки я ще для себе додав в аналіз фактор міграції компаній на Закарпаття.Тобто співробітникам десь треба жити. Розглядав Ужгород, де зараз Фокс, бо розбудувався за останні 3 роки дуже сильно. Але він знаходиться на окраїні області. А Мукачево лише на 25% менше від Ужгорода, знаходиться близько до центру області, що багатьом може бути зручнішим, при цьому новобудов там в разів 5 менше. Тож попит мав би бути
А невже компанії опинилися на ЗУ не через питання безпеки?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17795
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8705 раз.
- Подякували: 5497 раз.
-
-
Профіль
-
-
10
5
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25336
|17207550
|
|
|1380
|6708014
|
|
|3
|74457
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|