Місяць податкової амністії: скільки задекларували українці

Додано: Сер 06 жов, 2021 12:37

Теперь люди видят что президент и его 95 квартал уклонялись от налогов. И что самое обидно то что офис президента говорит что это правильно что так надо было.А почему ему не уплотнить их сейчас? Жаба давит ,так он и его слуги морального права не имеют требовать от народа декларирования .Они всепрекрастно знали что не платили налоги потому что сами не платили .Да что говорить после такого скандала в любой европейской стране президент подал бы в отставку .Но мы ещё доживём до того времени когда все олигархи вместе с властью будут сидеть за решеткой ,а то что они отдали у народа возвращено народу . Я читаю по чем покупали на ЖД крышки для унитазов и сливные кнопки волосы дыбом ,где такие цены? Вот где коррупция процветает а нам говорят что её нет ,и что где наблюдательный совет им тоже отстегнул . В общем слов нет