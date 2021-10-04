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Місяць податкової амністії: скільки задекларували українці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 жов, 2021 12:37
Пропонуємо до обговорення:
За понад місяць роботи податкової амністії українці задекларували активів на 56,5 млн грн і сплатили з них податок.
Дивися повний текст Місяць податкової амністії: скільки задекларували українці
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R2
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Додано: Сер 06 жов, 2021 12:37
Теперь люди видят что президент и его 95 квартал уклонялись от налогов. И что самое обидно то что офис президента говорит что это правильно что так надо было.А почему ему не уплотнить их сейчас? Жаба давит ,так он и его слуги морального права не имеют требовать от народа декларирования .Они всепрекрастно знали что не платили налоги потому что сами не платили .Да что говорить после такого скандала в любой европейской стране президент подал бы в отставку .Но мы ещё доживём до того времени когда все олигархи вместе с властью будут сидеть за решеткой ,а то что они отдали у народа возвращено народу . Я читаю по чем покупали на ЖД крышки для унитазов и сливные кнопки волосы дыбом ,где такие цены? Вот где коррупция процветает а нам говорят что её нет ,и что где наблюдательный совет им тоже отстегнул . В общем слов нет
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vladyslavzimin06
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Додано: Сер 06 жов, 2021 14:33
vladyslavzimin06 написав:
Теперь люди видят что президент и его 95 квартал уклонялись от налогов. И что самое обидно то что офис президента говорит что это правильно что так надо было.А почему ему не уплотнить их сейчас? Жаба давит ,так он и его слуги морального права не имеют требовать от народа декларирования .Они всепрекрастно знали что не платили налоги потому что сами не платили .Да что говорить после такого скандала в любой европейской стране президент подал бы в отставку .Но мы ещё доживём до того времени когда все олигархи вместе с властью будут сидеть за решеткой ,а то что они отдали у народа возвращено народу . Я читаю по чем покупали на ЖД крышки для унитазов и сливные кнопки волосы дыбом ,где такие цены? Вот где коррупция процветает а нам говорят что её нет ,и что где наблюдательный совет им тоже отстегнул . В общем слов нет
Их не сажать надо, а в банки закатывать.
Лично я за расстрел с конфискацией. Воровство в особо крупных размерах статья 93,1
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p_a_l
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Додано: Чет 07 жов, 2021 09:01
vladyslavzimin06 написав:
Теперь люди видят что президент и его 95 квартал уклонялись от налогов.
ну что значит уклонялись? в BVI отчетность года с 2012 если не раньше...
все все платили,
да, по нулевой ставке, но платили же...
...ну так сумейте, если тоже так хотите
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cohan
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Додано: Чет 07 жов, 2021 09:11
похоже это кто-то для кого этот закон и писался, Гетьманцев за голову еще не хватается ? Это ж столько можно наказать будет)))) страна клоунов
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golllmax
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Додано: Чет 07 жов, 2021 11:05
golllmax написав:
похоже это кто-то для кого этот закон и писался, Гетьманцев за голову еще не хватается ? Это ж столько можно наказать будет)))) страна клоунов
На самом деле, даже по их словам шепотом - это полный провал.
Их порядкок цифр до миллиарда даже не интересует.
Они недеются таким образом вывести из тени хотя бы несколько миллиардов долларов. То есть хотя бы на 3 порядка больше, чем сейчас выведено.
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Angelo77
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Додано: Чет 07 жов, 2021 13:49
Angelo77, так кампанія триватиме аж до вересня 2022, куди поспішати?
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Чорний Ворон
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Додано: Чет 07 жов, 2021 14:05
Чорний Ворон написав:Angelo77
, так кампанія триватиме аж до вересня 2022, куди поспішати?
поддерживаю
думаю спешить не стоит
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Феодал
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