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Едвард Дубинський: фінрегулятор
США «накинув оком» на...

Едвард Дубинський: фінрегулятор США «накинув оком» на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:41

Едвард Дубинський: фінрегулятор США «накинув оком» на...

Пропонуємо до обговорення:
Очікується, що протягом року він анонсує правила з регулювання ринку «крипти».

Дивися повний текст Едвард Дубинський: фінрегулятор США «накинув оком» на криптовалюти.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:41

Binance предлагает инструмент шортинга уже больше года: https://www.binance.com/en/support/faq/ ... ac7ce7bc24 И вряд ли только она. А Coinbase только сейчас собирается и ей ещё и запретить хотят? :O Регулирование для избранных.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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