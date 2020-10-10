Очікується, що протягом року він анонсує правила з регулювання ринку «крипти».
Дивися повний текст Едвард Дубинський: фінрегулятор США «накинув оком» на криптовалюти.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 жов, 2021 13:41
Едвард Дубинський: фінрегулятор США «накинув оком» на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Едвард Дубинський: фінрегулятор США «накинув оком» на криптовалюти.
Додано: Сер 06 жов, 2021 13:41
Binance предлагает инструмент шортинга уже больше года:
|