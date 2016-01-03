Отчуждение акций за компенсанционные сертификаты

Додано: Сер 06 жов, 2021 15:17

Совсем коротко.

Кому то понадобились акции, которые я купил в 90 годы на аукционе за компенсационные сертификаты в счет старых советских вкладов. Акции я не активизировал, они нигде не учавствуют, счетов в ценных бумагах у меня нет, от того, что эти акции у меня есть я ничего не получаю и никому никаких денег не даю. При попытке отчуждения акций у регистратора - возникли проблемы --у меня новые документы. Я предложил оформить сделку у нотариуса - расходы мои, но покупатель отказался. У меня возникли подозрения. Риск - если для переоформления акций после открытия счета в ценных бумагах, что то со сделкой сорвется - мне придется платить и за открытие счета и за его обслуживание. А в случае оформления сделки у нотариуса ничего активироватъ мне не придется. Покупатель уже сам сумеет все вопросы решить без моего присутствия и без моей ответственности.

А как этот случай прокомментируют знатоки?