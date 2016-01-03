|
|
|
Отчуждение акций за компенсанционные сертификаты
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 06 жов, 2021 15:17
Совсем коротко.
Кому то понадобились акции, которые я купил в 90 годы на аукционе за компенсационные сертификаты в счет старых советских вкладов. Акции я не активизировал, они нигде не учавствуют, счетов в ценных бумагах у меня нет, от того, что эти акции у меня есть я ничего не получаю и никому никаких денег не даю. При попытке отчуждения акций у регистратора - возникли проблемы --у меня новые документы. Я предложил оформить сделку у нотариуса - расходы мои, но покупатель отказался. У меня возникли подозрения. Риск - если для переоформления акций после открытия счета в ценных бумагах, что то со сделкой сорвется - мне придется платить и за открытие счета и за его обслуживание. А в случае оформления сделки у нотариуса ничего активироватъ мне не придется. Покупатель уже сам сумеет все вопросы решить без моего присутствия и без моей ответственности.
А как этот случай прокомментируют знатоки?
-
sinowi
-
-
- Повідомлень: 1047
- З нами з: 03.06.06
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 жов, 2021 11:11
То ли тут нет знатоков, то ли сам факт, что я что то вообще спросил у знатоков вызвал раздражение. Во первых - это для тех владельцев акций, которые как и я никому ничего не платят - ни за что не открывайте счет в ценных бумагах только для осуществления какой либо сделки с акциями, если такое вам предложат - будьте уверены - это развод. Во вторых - если к вам подойдут и предложат продать акции, поинтересуйтесь - откуда этот человек вообще узнал о наличии у вас акций? --если те ответят, что узнали из открытых источников, знайте - это обман --никаких открытых источников не существует в природе, разве что у вас не менее 10% акций.
Не написали мне - написал я, но позднее. Если бы не бюрократическая проблема, могли бы меня и развести по полной. А так, поговорка рулит....не было бы счастья, так несчастье помогло.
-
sinowi
-
-
- Повідомлень: 1047
- З нами з: 03.06.06
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 жов, 2021 11:41
Продал свои акции, полученные за компенсационные сертификаты,весьма успешно.
-
avax
-
-
- Повідомлень: 1295
- З нами з: 16.09.09
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 148 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|844
|171817
|
|
|140
|42041
|
|
|1
|7749
|
|