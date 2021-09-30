Кабінет міністрів України виділив 25 млн грн для проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення про вакцинацію проти коронавірусу.
Дивися повний текст Кабмін виділив 25 млн грн на пропаганду вакцинації проти коронавірусу.
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Додано: Сер 06 жов, 2021 18:01
Кабмін виділив 25 млн грн на пропаганду вакцинації проти...
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Дивися повний текст Кабмін виділив 25 млн грн на пропаганду вакцинації проти коронавірусу.
Додано: Сер 06 жов, 2021 18:01
реклама вакцинації важливіша за виплату заборгованості перед воїнами збройних сил України
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