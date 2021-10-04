Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 6 жовтня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем виросли. Автогаз подорожчав на 1 копійку.
Дивися повний текст Ціни на бензин і автогаз підвищуються: скільки коштує паливо на АЗС.
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Додано: Сер 06 жов, 2021 19:17
Ціни на бензин і автогаз підвищуються: скільки коштує...
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Дивися повний текст Ціни на бензин і автогаз підвищуються: скільки коштує паливо на АЗС.
Додано: Сер 06 жов, 2021 20:07
Ціни ростуть, а валюта втрачає в ціні.
Тобто влада ще більше доїть народ і скуповує валюту.
Додано: Чет 07 жов, 2021 08:41
Нефть растёт. Хотя тут свои тренды на ценники.
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