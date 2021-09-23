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Голова Держмитниці пропонує зробити її правоохоронним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 06 жов, 2021 19:18
Пропонуємо до обговорення:
Надання Держмитній службі статусу правоохоронного органу і права на оперативно-розшукову діяльність є одним з резервів для подальшого поліпшення митних платежів.
Дивися повний текст Голова Держмитниці пропонує зробити її правоохоронним органом, це збільшить надходження до бюджету
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Додано: Сер 06 жов, 2021 19:18
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