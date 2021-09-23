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Голова Держмитниці пропонує зробити її правоохоронним...
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Додано: Сер 06 жов, 2021 19:18
Пропонуємо до обговорення:
Надання Держмитній службі статусу правоохоронного органу і права на оперативно-розшукову діяльність є одним з резервів для подальшого поліпшення митних платежів.
Дивися повний текст Голова Держмитниці пропонує зробити її правоохоронним органом, це збільшить надходження до бюджету
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R2
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Додано: Сер 06 жов, 2021 19:18
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sensei
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Додано: Сер 06 жов, 2021 20:24
Хотят к бюджету сильнее присосаться. Генеральские, пенсии ......
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anton_gms
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Додано: Сер 06 жов, 2021 20:28
Чого вже там давайте відразу робити приватну контору.
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Прораб
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Додано: Сер 06 жов, 2021 21:05
Поступления в бюджет нужно увеличивать за счёт поднятия экономики.
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sena_2008atp
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Додано: Сер 06 жов, 2021 21:09
Та вже були ніби...
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5kopiyok
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Додано: Сер 06 жов, 2021 21:10
Тут же ж зразу і право на зброю в деяких осіб...
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