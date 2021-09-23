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Голова Держмитниці пропонує
зробити її правоохоронним...

Голова Держмитниці пропонує зробити її правоохоронним...
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 19:18

Голова Держмитниці пропонує зробити її правоохоронним...

Пропонуємо до обговорення:
Надання Держмитній службі статусу правоохоронного органу і права на оперативно-розшукову діяльність є одним з резервів для подальшого поліпшення митних платежів.

Дивися повний текст Голова Держмитниці пропонує зробити її правоохоронним органом, це збільшить надходження до бюджету.
R2
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sensei
 
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Хотят к бюджету сильнее присосаться. Генеральские, пенсии ......
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:28

Re: Голова Держмитниці пропонує зробити її правоохоронним...

Чого вже там давайте відразу робити приватну контору.
Прораб
 
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Поступления в бюджет нужно увеличивать за счёт поднятия экономики.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:09

Та вже були ніби...
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:10

Тут же ж зразу і право на зброю в деяких осіб...
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 22:19

я смотрю зеленая гидра уже совсем перестала стесняться
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 07:19

  Прораб написав:Чого вже там давайте відразу робити приватну контору.

Хорошая идея!
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:28

Да, нужно возглавлять. Побороть невозможно.
Omega
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