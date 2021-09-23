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Голова Держмитниці пропонує
зробити її правоохоронним...

Голова Держмитниці пропонує зробити її правоохоронним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:08

Квартиры им раздайте за счёт налогоплательщиков и пенсию побольше.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:09

Вони ще й зарплату хочуть?
pvol69
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:35

  sena_2008atp написав:Поступления в бюджет нужно увеличивать за счёт поднятия экономики.


Но без хорошей таможни и с контрабандой вы ее никогда не поднимете.
sensei
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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