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Голова Держмитниці пропонує зробити її правоохоронним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 жов, 2021 09:08
Квартиры им раздайте за счёт налогоплательщиков и пенсию побольше.
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eduard_k
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Додано: Чет 07 жов, 2021 09:09
Вони ще й зарплату хочуть?
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pvol69
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Додано: Чет 07 жов, 2021 09:35
sena_2008atp написав:
Поступления в бюджет нужно увеличивать за счёт поднятия экономики.
Но без хорошей таможни и с контрабандой вы ее никогда не поднимете.
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sensei
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