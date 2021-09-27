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Топ-10 марок нових авто
у вересні 2021 року

Топ-10 марок нових авто у вересні 2021 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:12

Топ-10 марок нових авто у вересні 2021 року

Пропонуємо до обговорення:
Загалом протягом вересня 2021 року було продано близько 9,4 тисячі нових легкових авто.

Дивися повний текст Топ-10 марок нових авто у вересні 2021 року.
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