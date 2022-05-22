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Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31323334>
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 13:13

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

_hunter написав:
  Faceless написав:В США є така программа (ніби нещодавно з'явилася) для українців - можливість на 2 роки приїхати в Штати, якщо за тебе поручиться "спонсор" (він має мати достатньо великі офіційні доходи). Можна працювати, але не можна розрахувати на соцдопомогу (допомога в житлі і інше лягає на спонсора).
От знайома так і поїхала.
Чи будуть варіанти залишитися там після двох років - поки не знаю. От подивимося, може ще й зможе залишитися.

Да, есть такое:
https://www.uscis.gov/ukraine
но все как-то максимально размыто описанно: ни требований к поручителю (ЗП/недвига/...) ни деталей по легализации (можно ли на визу подаваться)...
Отож, тому поки не зрозуміло. І виїзджала з проблемами, бо маловідома програма, в аеропортах довгі допити й перевірки. Але все вийшло.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 15:28

  _hunter написав:А я говорил, что пост не нужный
я вас поддержал. Все знают кто говорил про ненужный, зачем человека зря пинать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:00

  Shaman написав:как раз время проверить, как все работает на практике

коллега в силу всех событий оказался в Канаде - язык надо учить, карьеру строить с нуля (здесь - главный бухгалтер).
дилемма - начинать с нуля или вернуться, когда все закончится? и если оставаться, как далеко можно продвинуться начав в 45 лет.

у другого знакомого путь к зп 100 куе в год занял 15 лет - это не очень большая, но и не самая маленькая зп.

опять же - недвига в последние годы что в Штатах, что в Канаде подорожала существенно - лет 10 назад - была раза в 2 дешевле


Если полистаете ветку чуть назад, там был мой пост по сравнению медицины в США и Канаде.
Есть там такой момент - в Канаде, на мой взгляд, своеобразный вид капиталистического социализма. Огромная часть населения имеет доходя начального уровня, потом идет резкое сопротивление росту и потом уже другая лига.
Но в Канаде иной нежели в СЩА расклад по расходам. Я-бы рассматривал Канаду при полной невозможности попасть в США как страну №2. Просто по-другому.
Язык везде не помешает. 45 лет - это возраст когда все еще можно успеть, но сыграть надо с первого раза. Начинать еще раз с нуля - не много времени. Но 20 лет трудоспособного возраста - не так уж и мало. Кстати, к эйджизму в Канаде еще менее толерантны чем в США.
Недвига - "я вам не скажу за всю..." (с) Канаду, но зная особенности, думаю, что не везде-то и подорожало.
Скорей всего Ванкувер и Торонто с их окрестностями. Может Монреаль. Но есть масса малозаселенных территорий. Не думаю что там все круто дорожает.
Даже в Штатах есть локации где как минимум не растет уже 3 года. И как ни странно НЙ в том числе. Вернее, мне не странно.
4 мая ФЕД поднял учетную ставку на 0,5 вместо 0,25 и анонсировал еше 2 раза по 0,5 в этом году. Мортгиджи становятся тупо не выгодными.
Это приведет как минимум к замедлению роста, как максимум - снижению цен. Это в США. В Канаде я-бы более ожидал снижение цен. В остальном мире - домкратом.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:21

  Faceless написав:В США є така программа (ніби нещодавно з'явилася) для українців - можливість на 2 роки приїхати в Штати, якщо за тебе поручиться "спонсор" (він має мати достатньо великі офіційні доходи). Можна працювати, але не можна розрахувати на соцдопомогу (допомога в житлі і інше лягає на спонсора).
От знайома так і поїхала.
Чи будуть варіанти залишитися там після двох років - поки не знаю. От подивимося, може ще й зможе залишитися.


Я не сильно интересовался подробностями, если это речь о TPS (Temporary protected status).
Но что касается "спонсорства" - это и раньше было по программам воссоединения семьи. Родственники в США, вызывая родственника, подписывали аффидавит оф саппорт, гарантируя неподачу своих родственников на "паблик чардж" (социальные бенефиты). В реальности, если человек оказался в скруте, то ему не откажут. Особенно дети, беременные на поздних сроках и старики. Это "вылезет" через 5+ лет при рассмотрении предоставления гражданства. И не криминал, что в какой-то моменет человек обратился за помощью. Там начисляются пойнты, при непревышении лимита - без негативных последствий, если превысил - будут разбираться насколько это обосновано. Если увидят, что человек приехал в США с единственной целью - сидеть на шее у обшества, имея все возможности работать, то в гражданстве скорей всего откажут. Будет и дальше жить с гринкой.
В реальности, есть несколько групп населения, достаточно широко сидящих на шее общества, одни из которых - эмигранты из СССР, которые сидят на всех возможных и невозможных программах. Прям профессионалы. Единственное что, сейчас они все уже в возрасте и им в самом деле они "предписаны". При этом работают за кэш.
Работы - навалом. (Пока по крайней мере. Сейчас посмотрим как поднятие ставки повлияет на лейбор маркет.) Поэтому не вижу никакого смысла искусственно себя ограничивать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 16:29

  Faceless написав:
_hunter написав:
  Faceless написав:В США є така программа (ніби нещодавно з'явилася) для українців - можливість на 2 роки приїхати в Штати, якщо за тебе поручиться "спонсор" (він має мати достатньо великі офіційні доходи). Можна працювати, але не можна розрахувати на соцдопомогу (допомога в житлі і інше лягає на спонсора).
От знайома так і поїхала.
Чи будуть варіанти залишитися там після двох років - поки не знаю. От подивимося, може ще й зможе залишитися.

Да, есть такое:
https://www.uscis.gov/ukraine
но все как-то максимально размыто описанно: ни требований к поручителю (ЗП/недвига/...) ни деталей по легализации (можно ли на визу подаваться)...
Отож, тому поки не зрозуміло. І виїзджала з проблемами, бо маловідома програма, в аеропортах довгі допити й перевірки. Але все вийшло.


В аэропортах всегда проверяли и перепроверяли.
Иногда быстро - пару вопросов, штамп и вперед.
Меня один раз полтора часа держали, думал отправят обратно.
Было что на вылет проверяли долго, думал без меня самолет улетит.
Это я еще по турвизе летал, а людей по эмигрантским процессам процедура отличается в любом случае. Тем более, если они оформляются на паспортном контроле. Даже те, кто через Тихуану идет - посмотрите на ютубе ролики, даже несколько суток держат уже на американской территории. Так что несколько часов в аэропорту - просто ничто.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 18:38

Перенес сюда чтобы не оффтопить

  rjkz написав:Перманентная война. Очень тяжелый климат.
Не самое лучшее сочетание.
местный менталитет, вопящие, кричащие и прочее прочее. Была у меня соседка, (общалась с родителями но не дружила), уехала в Израиль. Лет через 10 приезжает такая без предупреждения и с порога: "можно я у вас тут месяц поживу". Каким то чудом она съехала через неделю к следующей жертве. Ела родительские продукты но Даже шекеля "на память" не оставила, подарила фоторамку за 10 гривен. Когда я рассказывал эту историю людям из Израиля они не удивились, оказалось такое почти норма. К малой родине относятся как к бедным родственникам. Я бы не хотел в таких культурных "нормах" жить.

  rjkz написав:Так что квалифицированные рабочие, особенно узкие спецы, точно не пропадут.
так они и у нас не пропадали, осенью 2021 я искал сантехника, в Ирпене ценник начинался от 600 грн за вызов, даже если он просто посмотрит на ваш унитаз, все равно 600 грн. В Киеве удалось найти за 350 + 100 топливо для проезда в Ирпень. В каком веке сантехники так круто ценились? Если он получал меньше 1куе (3 вызова в день) значит он ленивый или рукожоп. (Говорим про довоенное время конечно). В стоимость вызова входили мелкие работы, крупные оплачивались отдельно, установить мойку или унитаз - свой прайс (сколько не помню).

Заехал на сто, мелочь - 20 минут работы, отдал 400 грн. Знакомый капиталил движок на спринтер, 1куе вышла только работа без запчастей (с запчастями 3куе). Неделя работы, пускай его делали 3 человека. По 300 уе каждому грязными.


rjkz Израиль, Кана́да, много Польши, Словакия, Кипр. Из США у меня нет ни одного кейса, допускаю что там всё проще или иначе подчеркну самое главное, в большинстве случаев наш диплом там никого не заинтересует, в Польше как то можно подтвердить его. В Канаде и Израиле людям пришлось переучиваться.

На Кипре вообще нет работы, официант, риелтор, сантехник, строитель, автослесарь, врач, водитель автобуса. Наверное всё.

Если вы привыкли к тёплому офису или кабинету такая перемена это стресс.

Ещё у нас можно филонить, это ещё с совка, что отчасти компенсирует низкую зарплату. Особенно филонят на стройках, я 3 месяца бегал за застройщиком чтобы мне устранили копеечные косяки.

Там на работу эмигранта будут смотреть под микроскопом, а чтобы филонить вообще речи нет.

Я не берусь это оценивать, интересен сам факт разного менталитета и разного подхода к оценке труда. Переключиться за 2 недели не выйдет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 21:08

vitaliian

Я ответил на той ветке.
Израиль для меня не привлекателен совсем.
При всем к нему уважению.
Восточная Европа - не вижу смысла. Чехию когда-то немного раздумывал.
Не знаю или прижился-бы в Германии.
Интересно-бы было пожить в ВБ.
Канада - как запасной вариант для тех, кто не хотел и не смог попасть в США.
СЩА - номер раз. Страна эмигрантов и для эмигрантов. И весь набор - самая сильная армия в мире не даст даже мысли появиться ни в одной ботоксной башке о нападении, одна из лучших медицин, признаваемое образование. Огромная территория дает огромный выбор в выборе комфортных условий для жизни как по климату так и по социальному и этническому составу населения, а так-же природе - 2 океанских побережья, Мексиканский залив, горы, равнины, север, юг, леса и степи. И почти везде более-менее нормальный уровень цивилизации.
Высокие доходы, по сравнению с другими странами, достижимы в первые годы. Высокий уровень социальной защиты, если не сложилось с доходами. Кроме социального жилья, это на блюдечке никто не подносит, но вполне достижимо если надо.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 23:51

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

Сервисы для переселенцев в Европе и Америке. Как зарегистрироваться, найти жилье и работу
https://tech.liga.net/other/cards/servisy-dlya-pereselentsev-v-evrope-i-amerike-kak-zaregistrirovatsya-nayti-jile-i-rabotu
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 09:55

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

Давайте обсудим более жизненный вариант – как подготовить ребенка к возможной эммиграции. Вариант – получение образования за рубежом.

Ключевое отличие европейской от английской системы – высшее образование в Великобритании и США платное.

Так что ребенок должен учить профильный язык и пытается поступить в Германию/Францию. Родители будут оплачивать стоимость проживания – это около 1 т евро в месяц.
В США если родители могут оплатить образование – добро пожаловать. Но это далеко не для всех по карману. Дальше многое опять же зависит от ребенка. Если есть достижения типа международных олимпиад, то надо подаваться в разные вузы и смотреть, какие условия предложат. Возможно какой-то американский аналог сумского педагогического предложит и полное покрытие стоимости обучения плюс стипендия.

Еще вариант – в бакалаврате ребенок учит здесь, потом пытается получить те или иные гранты и поступить в магистратуру за границей. Наверное, самый бюджетный вариант. Если ребенок толковый могут еще и стипендию платить. Соответственно, не все специальности катят – более перспективны технические, но они конечно более сложные.

Естественно, английский язык must have. Т.е. репетитор класса с 5-6. Тоже кстати до 2 т грн в месяц, в Киеве дороже :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 17:18

  Shaman написав:Давайте обсудим более жизненный вариант – как подготовить ребенка к возможной эммиграции. Вариант – получение образования за рубежом.

Ключевое отличие европейской от английской системы – высшее образование в Великобритании и США платное.

Так что ребенок должен учить профильный язык и пытается поступить в Германию/Францию. Родители будут оплачивать стоимость проживания – это около 1 т евро в месяц.
В США если родители могут оплатить образование – добро пожаловать. Но это далеко не для всех по карману. Дальше многое опять же зависит от ребенка. Если есть достижения типа международных олимпиад, то надо подаваться в разные вузы и смотреть, какие условия предложат. Возможно какой-то американский аналог сумского педагогического предложит и полное покрытие стоимости обучения плюс стипендия.

Еще вариант – в бакалаврате ребенок учит здесь, потом пытается получить те или иные гранты и поступить в магистратуру за границей. Наверное, самый бюджетный вариант. Если ребенок толковый могут еще и стипендию платить. Соответственно, не все специальности катят – более перспективны технические, но они конечно более сложные.

Естественно, английский язык must have. Т.е. репетитор класса с 5-6. Тоже кстати до 2 т грн в месяц, в Киеве дороже :)


Я поэтому и писал ранее, что для ребенка чем раньше - тем лучше.
И вариант когда ребенок и его родители - налоговые резиденты, дает намного больше возможностей в США к моменту поступления.
Сын друга в Германии когда-то закончил универ. Перед этим был подготовительный типа коледж (не знаю как правильно это называется). Ребенок был подготовлен на 100% к ГЕрмании, как результат - отличная учеба с первого курса была вознаграждена стипендией 600 евро, 200 из которых уходили на общагу, на остальные 400 жил. Ребенок прибыл в Германию на 1 курс с 2000 евро в кармане родительских денег и они остались нетронутыми до конца универа.
Если поступать в США, то студенческая виза J дает право работать 20 часов в неделю на кампусе, хотя, допускаю, что помимо этого есть еще возможности :wink:
Подход к выбору вуза - достаточно странный.
Трудно-легко учиться, дешево-дорого.
Обычно сначала определяют будущую профессию, а потом уж ищут где получить знания.
Или вы своему чаду уготовили стезю украинского чиновника и важна корочка загранвуза, а знания не нужны?
rjkz
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