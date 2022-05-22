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Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 18:18

Мне эта ветка нравится куда больше акуртовой пропаганды. Может потому ещё что тут о перспективах говорят, а там - о тупиковом окончании жизни, типа, как дожить годы у моря.
Касаемо путей получения ребёнком образования за границей. С бакалавратом в Украине звучит очень ненадёжно, потому что в этом возрасте/статусе ребёнок уже довольно независим, и вряд ли без его желания удастся воплотить этот сценарий. Да и есть шанс пролететь мимо грантов.
Чем раньше, тем лучше. Один год ребёнку много не даст, а вот за 5 лет в этом возрасте сознание школьника сильно трансформируется под западные устои. Но лучше всего - это чтобы ребёнок и рос в той среде, и школу посещал, и язык был нативный, а не с под палки родителя и акцента/менталитета репетитора
San
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 18:35

Дети ходили к репетиторге по английскому с первого класса, чёт ближе к старшим классам решил проверить, уровень владения. Короче результат почти 0.А бабла вбухано, почти на новый Ланос с салона. 😾
Для подготовки дочки к ЗНО в репетиторов около 60 кг вбухал. Сейчас на малого бабло скирдую🤦‍♂️. Через 2 года сдавать.
Короче репетиторы тоже нифига не гарантия результата.
Про школу вообще молчу, хотя далеко не последняя в городе.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 18:56

Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко

Bolt написав:Дети ходили к репетиторге по английскому с первого класса, чёт ближе к старшим классам решил проверить, уровень владения. Короче результат почти 0.А бабла вбухано, почти на новый Ланос с салона.
Для подготовки дочки к ЗНО в репетиторов около 60 кг вбухал. Сейчас на малого бабло скирдую. Через 2 года сдавать.
Короче репетиторы тоже нифига не гарантия результата.
Про школу вообще молчу, хотя далеко не последняя в городе.
Я правильно розумію, ви десяток років платили репетиторам, і ніяк не контролювали і не відслідковували результат?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 19:04

  San написав:Мне эта ветка нравится куда больше акуртовой пропаганды. Может потому ещё что тут о перспективах говорят, а там - о тупиковом окончании жизни, типа, как дожить годы у моря.
Касаемо путей получения ребёнком образования за границей. С бакалавратом в Украине звучит очень ненадёжно, потому что в этом возрасте/статусе ребёнок уже довольно независим, и вряд ли без его желания удастся воплотить этот сценарий. Да и есть шанс пролететь мимо грантов.
Чем раньше, тем лучше. Один год ребёнку много не даст, а вот за 5 лет в этом возрасте сознание школьника сильно трансформируется под западные устои. Но лучше всего - это чтобы ребёнок и рос в той среде, и школу посещал, и язык был нативный, а не с под палки родителя и акцента/менталитета репетитора


welcome :D
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 19:35

  Faceless написав:
Bolt написав:Дети ходили к репетиторге по английскому с первого класса, чёт ближе к старшим классам решил проверить, уровень владения. Короче результат почти 0.А бабла вбухано, почти на новый Ланос с салона.
Для подготовки дочки к ЗНО в репетиторов около 60 кг вбухал. Сейчас на малого бабло скирдую. Через 2 года сдавать.
Короче репетиторы тоже нифига не гарантия результата.
Про школу вообще молчу, хотя далеко не последняя в городе.
Я правильно розумію, ви десяток років платили репетиторам, і ніяк не контролювали і не відслідковували результат?

Ну, як не контролював, навіть допомагав завдання робити, в результаті я хоч німецьку в школі,, вчив", англійську на А2 тягну. Помилку зробив, що з ними вчителька англійської, та що в них в школі викладала займалась.

Зара по другому разу в курси гроші вбухую.Щось мені здається, що результат знов наближеним до 0 буде. І то малий в англійській спец школі вчиться де 5 уроків англійської в тиждень. Типа вчить В1, якщо в нього А1 майже ніякий.
Зараз діти взагалі вчитись не хочуть. Та зрештою вони і так вже 2 роки практично не вчаться. 😟
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 19:42

  Bolt написав:Дети ходили к репетиторге по английскому с первого класса, чёт ближе к старшим классам решил проверить, уровень владения. Короче результат почти 0.А бабла вбухано, почти на новый Ланос с салона. 😾
Для подготовки дочки к ЗНО в репетиторов около 60 кг вбухал. Сейчас на малого бабло скирдую🤦‍♂️. Через 2 года сдавать.
Короче репетиторы тоже нифига не гарантия результата.
Про школу вообще молчу, хотя далеко не последняя в городе.



Вы меня конечно дико пардоньте, но даже так как написан Ваш пост, говорит о многом.
1. Как так получилось, что Вы отдали ребенка и не контролировали насколько эффективно обучение на протяжении многих лет?
2. Слишком много о деньгах. Складывается впечатление, что вот вроде нужен ребенку Инглиш для галочки, а папа для галочки платит.
Я выбирал курсы по Инглишу больше месяца - читал отзывы, анализировал их.
К счастью, с первого раза попал туда куда надо. Сначала сам, потом жену привел, потом старшего. И эти курсы дали очень много. Всем.
Но кроме "хождения" на курсы, и методичного выполнения всех домашних заданий, еще и по Линголео занимался и Дуолинго - отличные ресурсы.
И на спикинг-клабы ходил и на ридинг-клаб.
И когда группа на курсах стала слишком большая, и практически не удавалось разговаривать - нашел другие курсы, где украинские преподаватели были намного хуже, зато занятия в 2 раза больше в неделю и дольше и 2 раза в неделю с нейтивами - США, Австралия, Канада.
То-же самое с ребенком - проверяли как идет, в разговорах пытались понять или нравится. Когда сменился преподаватель и мы почувствовали охлаждение к учебе, попросили, чтобы вернули старого преподавателя.
Ребенку сейчас 11 лет, читает неадаптированные книги на английском абсолютно свободно, для него одинаково легко смотреть контент на Инглише или родном языке. Проходил собеседование с нейтивом абсолютно свободно. Я присутствовал, на всякий случай, но моя помощь не понадобилась.
В самом начале были простенькие занятия по Инглишу с 3-х лет.
Сколько денег на это ушло - никогда не пытался считать.
Зачем?
Важен результат.
А не "Ребенок ходит, я плачу. Что еще надо?"

Я извиняюсь, но моя недипломатичность имеет основания.
Я такое отношение встречал не раз.
И среди взрослых тоже есть позиция - я плачу они обязаны меня научить.
Нет. "Они" помогают человеку изучить язык, а не выучить его вместо него.
Деньги - это на десятом месте.
1. Мотивация самого человека. Если этого нет - можно и не начинать.
2. Правильный выбор курсов. Причем не только чтобы сами преподаватели на уровне, но и классмейтс. Очень сложно сохранить мотивацию, когда твои соученики намного слабее тебя и очень тяжело учиться когда они намного сильней. Размер группы - оптимально 4-6 человек ни больше ни меньше. И если за это надо платить больше - значит надо.
3. Терпение. Сначала знания прибывают огромной волной. Потом наступает "кризис интермидиэйт", когда кажется что прогресса нет, но очень важно в этот момент не бросить. Считается кто достиг уровня интермидиэйт (В1-В1+), то даже если человек прервет обучение, то сможет восстановить свой уровень. Не рекомендую.
Надо идти дальше непрерывно. Пока не достигните хотя-бы эдвенсд.
Частота занятий - не менее 4 раз в неделю по 2 часа.
Если заниматься 2 раза в неделю по 1,5 часа (стандартные условия большинства курсов), то будете топтаться на месте. Или прогресс будет до того медленный, что любой запал перегорит . А драйв очень нужен в этом деле.
rjkz
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