Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Глобализация дарит нам много

возможностей. Где в мире комфор Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 31323334 Додано: Нед 22 тра, 2022 18:18 Мне эта ветка нравится куда больше акуртовой пропаганды. Может потому ещё что тут о перспективах говорят, а там - о тупиковом окончании жизни, типа, как дожить годы у моря.

Касаемо путей получения ребёнком образования за границей. С бакалавратом в Украине звучит очень ненадёжно, потому что в этом возрасте/статусе ребёнок уже довольно независим, и вряд ли без его желания удастся воплотить этот сценарий. Да и есть шанс пролететь мимо грантов.

Чем раньше, тем лучше. Один год ребёнку много не даст, а вот за 5 лет в этом возрасте сознание школьника сильно трансформируется под западные устои. Но лучше всего - это чтобы ребёнок и рос в той среде, и школу посещал, и язык был нативный, а не с под палки родителя и акцента/менталитета репетитора San

Повідомлень: 33411 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2316 раз. Подякували: 2567 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 тра, 2022 18:35 Дети ходили к репетиторге по английскому с первого класса, чёт ближе к старшим классам решил проверить, уровень владения. Короче результат почти 0.А бабла вбухано, почти на новый Ланос с салона. 😾

Для подготовки дочки к ЗНО в репетиторов около 60 кг вбухал. Сейчас на малого бабло скирдую🤦‍♂️. Через 2 года сдавать.

Короче репетиторы тоже нифига не гарантия результата.

Про школу вообще молчу, хотя далеко не последняя в городе. Bolt Повідомлень: 1129 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 тра, 2022 18:56 Re: Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире ко Bolt написав: Дети ходили к репетиторге по английскому с первого класса, чёт ближе к старшим классам решил проверить, уровень владения. Короче результат почти 0.А бабла вбухано, почти на новый Ланос с салона.

Для подготовки дочки к ЗНО в репетиторов около 60 кг вбухал. Сейчас на малого бабло скирдую . Через 2 года сдавать.

Короче репетиторы тоже нифига не гарантия результата.

Про школу вообще молчу, хотя далеко не последняя в городе. Дети ходили к репетиторге по английскому с первого класса, чёт ближе к старшим классам решил проверить, уровень владения. Короче результат почти 0.А бабла вбухано, почти на новый Ланос с салона.Для подготовки дочки к ЗНО в репетиторов около 60 кг вбухал. Сейчас на малого бабло скирдую. Через 2 года сдавать.Короче репетиторы тоже нифига не гарантия результата.Про школу вообще молчу, хотя далеко не последняя в городе. Я правильно розумію, ви десяток років платили репетиторам, і ніяк не контролювали і не відслідковували результат? Я правильно розумію, ви десяток років платили репетиторам, і ніяк не контролювали і не відслідковували результат? Faceless

Модератор Повідомлень: 31459 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1341 раз. Подякували: 7518 раз. Профіль 3 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 тра, 2022 19:04 San написав: Мне эта ветка нравится куда больше акуртовой пропаганды. Может потому ещё что тут о перспективах говорят, а там - о тупиковом окончании жизни, типа, как дожить годы у моря.

Касаемо путей получения ребёнком образования за границей. С бакалавратом в Украине звучит очень ненадёжно, потому что в этом возрасте/статусе ребёнок уже довольно независим, и вряд ли без его желания удастся воплотить этот сценарий. Да и есть шанс пролететь мимо грантов.

Чем раньше, тем лучше. Один год ребёнку много не даст, а вот за 5 лет в этом возрасте сознание школьника сильно трансформируется под западные устои. Но лучше всего - это чтобы ребёнок и рос в той среде, и школу посещал, и язык был нативный, а не с под палки родителя и акцента/менталитета репетитора Мне эта ветка нравится куда больше акуртовой пропаганды. Может потому ещё что тут о перспективах говорят, а там - о тупиковом окончании жизни, типа, как дожить годы у моря.Касаемо путей получения ребёнком образования за границей. С бакалавратом в Украине звучит очень ненадёжно, потому что в этом возрасте/статусе ребёнок уже довольно независим, и вряд ли без его желания удастся воплотить этот сценарий. Да и есть шанс пролететь мимо грантов.Чем раньше, тем лучше. Один год ребёнку много не даст, а вот за 5 лет в этом возрасте сознание школьника сильно трансформируется под западные устои. Но лучше всего - это чтобы ребёнок и рос в той среде, и школу посещал, и язык был нативный, а не с под палки родителя и акцента/менталитета репетитора



welcome welcome rjkz

Повідомлень: 13098 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6859 раз. Подякували: 3877 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 тра, 2022 19:35 Faceless написав: Bolt написав: Дети ходили к репетиторге по английскому с первого класса, чёт ближе к старшим классам решил проверить, уровень владения. Короче результат почти 0.А бабла вбухано, почти на новый Ланос с салона.

Для подготовки дочки к ЗНО в репетиторов около 60 кг вбухал. Сейчас на малого бабло скирдую . Через 2 года сдавать.

Короче репетиторы тоже нифига не гарантия результата.

Про школу вообще молчу, хотя далеко не последняя в городе. Дети ходили к репетиторге по английскому с первого класса, чёт ближе к старшим классам решил проверить, уровень владения. Короче результат почти 0.А бабла вбухано, почти на новый Ланос с салона.Для подготовки дочки к ЗНО в репетиторов около 60 кг вбухал. Сейчас на малого бабло скирдую. Через 2 года сдавать.Короче репетиторы тоже нифига не гарантия результата.Про школу вообще молчу, хотя далеко не последняя в городе. Я правильно розумію, ви десяток років платили репетиторам, і ніяк не контролювали і не відслідковували результат? Я правильно розумію, ви десяток років платили репетиторам, і ніяк не контролювали і не відслідковували результат?

Ну, як не контролював, навіть допомагав завдання робити, в результаті я хоч німецьку в школі,, вчив", англійську на А2 тягну. Помилку зробив, що з ними вчителька англійської, та що в них в школі викладала займалась.



Зара по другому разу в курси гроші вбухую.Щось мені здається, що результат знов наближеним до 0 буде. І то малий в англійській спец школі вчиться де 5 уроків англійської в тиждень. Типа вчить В1, якщо в нього А1 майже ніякий.

Зараз діти взагалі вчитись не хочуть. Та зрештою вони і так вже 2 роки практично не вчаться. 😟 Ну, як не контролював, навіть допомагав завдання робити, в результаті я хоч німецьку в школі,, вчив", англійську на А2 тягну. Помилку зробив, що з ними вчителька англійської, та що в них в школі викладала займалась.Зара по другому разу в курси гроші вбухую.Щось мені здається, що результат знов наближеним до 0 буде. І то малий в англійській спец школі вчиться де 5 уроків англійської в тиждень. Типа вчить В1, якщо в нього А1 майже ніякий.Зараз діти взагалі вчитись не хочуть. Та зрештою вони і так вже 2 роки практично не вчаться. 😟 Bolt Повідомлень: 1129 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 тра, 2022 19:42 Bolt написав: Дети ходили к репетиторге по английскому с первого класса, чёт ближе к старшим классам решил проверить, уровень владения. Короче результат почти 0.А бабла вбухано, почти на новый Ланос с салона. 😾

Для подготовки дочки к ЗНО в репетиторов около 60 кг вбухал. Сейчас на малого бабло скирдую🤦‍♂️. Через 2 года сдавать.

Короче репетиторы тоже нифига не гарантия результата.

Про школу вообще молчу, хотя далеко не последняя в городе. Дети ходили к репетиторге по английскому с первого класса, чёт ближе к старшим классам решил проверить, уровень владения. Короче результат почти 0.А бабла вбухано, почти на новый Ланос с салона. 😾Для подготовки дочки к ЗНО в репетиторов около 60 кг вбухал. Сейчас на малого бабло скирдую🤦‍♂️. Через 2 года сдавать.Короче репетиторы тоже нифига не гарантия результата.Про школу вообще молчу, хотя далеко не последняя в городе.





Вы меня конечно дико пардоньте, но даже так как написан Ваш пост, говорит о многом.

1. Как так получилось, что Вы отдали ребенка и не контролировали насколько эффективно обучение на протяжении многих лет?

2. Слишком много о деньгах. Складывается впечатление, что вот вроде нужен ребенку Инглиш для галочки, а папа для галочки платит.

Я выбирал курсы по Инглишу больше месяца - читал отзывы, анализировал их.

К счастью, с первого раза попал туда куда надо. Сначала сам, потом жену привел, потом старшего. И эти курсы дали очень много. Всем.

Но кроме "хождения" на курсы, и методичного выполнения всех домашних заданий, еще и по Линголео занимался и Дуолинго - отличные ресурсы.

И на спикинг-клабы ходил и на ридинг-клаб.

И когда группа на курсах стала слишком большая, и практически не удавалось разговаривать - нашел другие курсы, где украинские преподаватели были намного хуже, зато занятия в 2 раза больше в неделю и дольше и 2 раза в неделю с нейтивами - США, Австралия, Канада.

То-же самое с ребенком - проверяли как идет, в разговорах пытались понять или нравится. Когда сменился преподаватель и мы почувствовали охлаждение к учебе, попросили, чтобы вернули старого преподавателя.

Ребенку сейчас 11 лет, читает неадаптированные книги на английском абсолютно свободно, для него одинаково легко смотреть контент на Инглише или родном языке. Проходил собеседование с нейтивом абсолютно свободно. Я присутствовал, на всякий случай, но моя помощь не понадобилась.

В самом начале были простенькие занятия по Инглишу с 3-х лет.

Сколько денег на это ушло - никогда не пытался считать.

Зачем?

Важен результат.

А не "Ребенок ходит, я плачу. Что еще надо?"



Я извиняюсь, но моя недипломатичность имеет основания.

Я такое отношение встречал не раз.

И среди взрослых тоже есть позиция - я плачу они обязаны меня научить.

Нет. "Они" помогают человеку изучить язык, а не выучить его вместо него.

Деньги - это на десятом месте.

1. Мотивация самого человека. Если этого нет - можно и не начинать.

2. Правильный выбор курсов. Причем не только чтобы сами преподаватели на уровне, но и классмейтс. Очень сложно сохранить мотивацию, когда твои соученики намного слабее тебя и очень тяжело учиться когда они намного сильней. Размер группы - оптимально 4-6 человек ни больше ни меньше. И если за это надо платить больше - значит надо.

3. Терпение. Сначала знания прибывают огромной волной. Потом наступает "кризис интермидиэйт", когда кажется что прогресса нет, но очень важно в этот момент не бросить. Считается кто достиг уровня интермидиэйт (В1-В1+), то даже если человек прервет обучение, то сможет восстановить свой уровень. Не рекомендую.

Надо идти дальше непрерывно. Пока не достигните хотя-бы эдвенсд.

Частота занятий - не менее 4 раз в неделю по 2 часа.

Если заниматься 2 раза в неделю по 1,5 часа (стандартные условия большинства курсов), то будете топтаться на месте. Или прогресс будет до того медленный, что любой запал перегорит . А драйв очень нужен в этом деле. Вы меня конечно дико пардоньте, но даже так как написан Ваш пост, говорит о многом.1. Как так получилось, что Вы отдали ребенка и не контролировали насколько эффективно обучение на протяжении многих лет?2. Слишком много о деньгах. Складывается впечатление, что вот вроде нужен ребенку Инглиш для галочки, а папа для галочки платит.Я выбирал курсы по Инглишу больше месяца - читал отзывы, анализировал их.К счастью, с первого раза попал туда куда надо. Сначала сам, потом жену привел, потом старшего. И эти курсы дали очень много. Всем.Но кроме "хождения" на курсы, и методичного выполнения всех домашних заданий, еще и по Линголео занимался и Дуолинго - отличные ресурсы.И на спикинг-клабы ходил и на ридинг-клаб.И когда группа на курсах стала слишком большая, и практически не удавалось разговаривать - нашел другие курсы, где украинские преподаватели были намного хуже, зато занятия в 2 раза больше в неделю и дольше и 2 раза в неделю с нейтивами - США, Австралия, Канада.То-же самое с ребенком - проверяли как идет, в разговорах пытались понять или нравится. Когда сменился преподаватель и мы почувствовали охлаждение к учебе, попросили, чтобы вернули старого преподавателя.Ребенку сейчас 11 лет, читает неадаптированные книги на английском абсолютно свободно, для него одинаково легко смотреть контент на Инглише или родном языке. Проходил собеседование с нейтивом абсолютно свободно. Я присутствовал, на всякий случай, но моя помощь не понадобилась.В самом начале были простенькие занятия по Инглишу с 3-х лет.Сколько денег на это ушло - никогда не пытался считать.Зачем?Важен результат.А не "Ребенок ходит, я плачу. Что еще надо?"Я извиняюсь, но моя недипломатичность имеет основания.Я такое отношение встречал не раз.И среди взрослых тоже есть позиция - я плачу они обязаны меня научить.Нет. "Они" помогают человеку изучить язык, а не выучить его вместо него.Деньги - это на десятом месте.1. Мотивация самого человека. Если этого нет - можно и не начинать.2. Правильный выбор курсов. Причем не только чтобы сами преподаватели на уровне, но и классмейтс. Очень сложно сохранить мотивацию, когда твои соученики намного слабее тебя и очень тяжело учиться когда они намного сильней. Размер группы - оптимально 4-6 человек ни больше ни меньше. И если за это надо платить больше - значит надо.3. Терпение. Сначала знания прибывают огромной волной. Потом наступает "кризис интермидиэйт", когда кажется что прогресса нет, но очень важно в этот момент не бросить. Считается кто достиг уровня интермидиэйт (В1-В1+), то даже если человек прервет обучение, то сможет восстановить свой уровень. Не рекомендую.Надо идти дальше непрерывно. Пока не достигните хотя-бы эдвенсд.Частота занятий - не менее 4 раз в неделю по 2 часа.Если заниматься 2 раза в неделю по 1,5 часа (стандартные условия большинства курсов), то будете топтаться на месте. Или прогресс будет до того медленный, что любой запал перегорит . А драйв очень нужен в этом деле. rjkz

Повідомлень: 13098 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6859 раз. Подякували: 3877 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 31323334 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt jump і 3 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор