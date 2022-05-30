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Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Додано: Пон 30 тра, 2022 15:17
Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав:
а человеку, который работает, и у которого семья с детьми это реально?
это к тому, что все надо делать вовремя...
более реально все-таки раза 2 в неделю плюс самостоятельно ИМХО
Я так делал.
+самостоятельно.
2 детей, тогда были совсем маленькие и я из тех папаш, которые занимаются детьми. Мы с женой не делим ответственность и обязанности.
Один раз мне все-таки "прилетело" от жены - когда я 18 часов в сутки занимался.
А так бывало, что в 2 часа ночи просыпался - сна ни в одном глазу, пару часов позанимался когда дети не мешают и в 4 опять спать.
При этом шоппинг полностью на мне.
И готовлю переодически.
2 раза в неделю - это просто ни о чем.
...
нескромный вопрос - а сколько уходило на работу времени?
а то математика не сходится
Я не "ходил на работу, чтобы получать зарплату".
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rjkz
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