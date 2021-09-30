Станом на 1 жовтня в Україні спостерігається черговий скачок цін на нерухомість у новобудовах.
Дивися повний текст Квартири у новобудовах стали ще дорожчими: ціни на житло у передмісті Києва.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 08:44
Квартири у новобудовах стали ще дорожчими: ціни на житло...
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Дивися повний текст Квартири у новобудовах стали ще дорожчими: ціни на житло у передмісті Києва.
Додано: Чет 07 жов, 2021 08:44
Ладно в пригороде, в Одессе вообще кпц -
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