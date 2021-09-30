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Квартири у новобудовах стали
ще дорожчими: ціни на житло...

Квартири у новобудовах стали ще дорожчими: ціни на житло...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:44

Квартири у новобудовах стали ще дорожчими: ціни на житло...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 жовтня в Україні спостерігається черговий скачок цін на нерухомість у новобудовах.

Дивися повний текст Квартири у новобудовах стали ще дорожчими: ціни на житло у передмісті Києва.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:44

Ладно в пригороде, в Одессе вообще кпц - https://nerukhomi.ua/n-kandinsky-odessa ... ce-odessa/, не представляю кто по таким ценам сейчас покупает
_Klim
 
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