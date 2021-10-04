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Монета за ціною квартири в Києві:
курс bitcoin злетів до...

Монета за ціною квартири в Києві: курс bitcoin злетів до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:59

Монета за ціною квартири в Києві: курс bitcoin злетів до...

Пропонуємо до обговорення:
7 жовтня 2021 року курс bitcoin перевищив позначку в $ 55 000 за монету.

Дивися повний текст Монета за ціною квартири в Києві: курс bitcoin злетів до місячного максимуму.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:59

И такой скачок всего лишь из-за одной покупки. Кто-то купил битков на 1.6 млрд долларов. Скорее всего, что это страна какая-нибудь - слабо верится, что отдельный миллиардер так вложился.
N0mad
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:30

  N0mad написав:Скорее всего, что это страна какая-нибудь - слабо верится, что отдельный миллиардер так вложился.

Или спекулянт, который сейчас обратно сольёт. Профит 8%
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:36

Вообще, заголовок можно было бы такой сделать: Квартири в Києві подешевшали до 1 монети. :)
N0mad
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:46

Преимущества биткоина перед квартирой: биткоин очень ликвиден (превратить его в деньги на карте можно максимум за 30 минут 24/7), его не разбомбят, перед ним не устроят свалку, ему не грозит экологическая катастрофа, никто не переоформит его на себя через черных риэлторов, его легко перевозить через границу, получить к нему доступ можно в любом месте, где есть хоть тормознутый но интернет.
Ferox
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