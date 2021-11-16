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Монета за ціною квартири в Києві:
курс bitcoin злетів до...

Монета за ціною квартири в Києві: курс bitcoin злетів до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:42

Re: Монета за ціною квартири в Києві: курс bitcoin злетів до

dinozavrik написав:
  Faceless написав:
  Ferox написав:Преимущества биткоина перед квартирой: биткоин очень ликвиден (превратить его в деньги на карте можно максимум за 30 минут 24/7)

Посмотрел бы, как бы вы легко, быстро и без потерь превратили бы 50-100 куе экв из крипты на карту
  Ferox написав:его не разбомбят, перед ним не устроят свалку, ему не грозит экологическая катастрофа, никто не переоформит его на себя через черных риэлторов, его легко перевозить через границу, получить к нему доступ можно в любом месте, где есть хоть тормознутый но интернет.

Получить доступ это еще полбеды. Главное - уметь превратить крипту в то, за что можно что-то купить. Тут одного интернета мало.
А еще можно успешно пролюбить ключ к кошельку. :mrgreen:

На власному досвіді - Вивести в кеш 50 тис уе з крипти швидше ніж отримати ту ж суму з свого банківського рахунку, і з меншою комісією.
Замовити за три дні і забрати, комісія 0.
В крипті що, ще доплатять?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:13

Re: Монета за ціною квартири в Києві: курс bitcoin злетів до

  Faceless написав:Замовити за три дні і забрати, комісія 0.
В крипті що, ще доплатять?

2 години від дзвінка, комісія 0,5%. Коли курс просідав і багато бажаючих було зайти - то доплачували
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:32

  dinozavrik написав:
  Faceless написав:Замовити за три дні і забрати, комісія 0.
В крипті що, ще доплатять?

2 години від дзвінка, комісія 0,5%. Коли курс просідав і багато бажаючих було зайти - то доплачували

Ну, 2 години звучить непогано, звісно, але для таких сум - є великі сумніви щодо безпеки операції, і 0,5% комісії - це капець як дорого на такій сумі, порівняно з банком
Faceless
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