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Шмигаль відповів щодо
термінів траншу МВФ

Шмигаль відповів щодо термінів траншу МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 12:54

Шмигаль відповів щодо термінів траншу МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поки не може назвати термінів надання Міжнародним валютним фондом траншу кредиту Україні. Відбувається плідний діалог.

Дивися повний текст Шмигаль відповів щодо термінів траншу МВФ.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 12:54

У перекладі- траншу не буде бо реформ нема, і не збираються. Збираються тільки красти
sergiykopyl
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Модератори: Ірина_, Модератор

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