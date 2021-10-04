Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поки не може назвати термінів надання Міжнародним валютним фондом траншу кредиту Україні. Відбувається плідний діалог.
Дивися повний текст Шмигаль відповів щодо термінів траншу МВФ.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 12:54
Шмигаль відповів щодо термінів траншу МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль відповів щодо термінів траншу МВФ.
Додано: Чет 07 жов, 2021 12:54
У перекладі- траншу не буде бо реформ нема, і не збираються. Збираються тільки красти
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