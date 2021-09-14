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Загроза дефолту в США: Байден
хоче обговорити ситуацію з...

Загроза дефолту в США: Байден хоче обговорити ситуацію з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 12:54

Загроза дефолту в США: Байден хоче обговорити ситуацію з...

Пропонуємо до обговорення:
Джо Байден намагатиметься посилити тиск на республіканців, щоб зупинити блокування цього процесу з їхньої сторони. Зустріч запланована у Білому домі у середу, 6 жовтня.

Дивися повний текст Загроза дефолту в США: Байден хоче обговорити ситуацію з главами провідних компаній.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 12:56

Re: Загроза дефолту в США: Байден хоче обговорити ситуацію з

Если это произойдет вдруг. Как отобразится на нас - простых украинцах?
Investor_K
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