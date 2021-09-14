|
|
Загроза дефолту в США: Байден хоче обговорити ситуацію з...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 жов, 2021 12:54
Пропонуємо до обговорення:
Джо Байден намагатиметься посилити тиск на республіканців, щоб зупинити блокування цього процесу з їхньої сторони. Зустріч запланована у Білому домі у середу, 6 жовтня.
Дивися повний текст Загроза дефолту в США: Байден хоче обговорити ситуацію з главами провідних компаній
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95702
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 07 жов, 2021 12:56
Если это произойдет вдруг. Как отобразится на нас - простых украинцах?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6880
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 606 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:32
Investor_K написав:
Если это произойдет вдруг. Как отобразится на нас - простых украинцах?
Наверно упадет курс вечнозеленого... хомяки начнут какать ежиками и рванут его сдавать.. курс еще больше упадет... а кто то скупит..)
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 1965
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 35 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор