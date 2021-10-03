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Стало відомо, коли у
українців з ID-паспортами...

Стало відомо, коли у українців з ID-паспортами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 15:29

Стало відомо, коли у українців з ID-паспортами...

Пропонуємо до обговорення:
Українці з ID-картами незабаром більше не будуть зобов'язані носити з собою довідку про реєстрацію.

Дивися повний текст Стало відомо, коли у українців з ID-паспортами перестануть вимагати довідку про реєстрацію.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 15:30

Не прошло и 10 лет.Маразм.Это должно быть изначально.Но нужно было деньги освоить...Позор.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 15:39

  Scotch написав:Не прошло и 10 лет.Маразм.Это должно быть изначально.Но нужно было деньги освоить...Позор.

Я бы пока не сильно радовался:
... Відповідний державний орган, якому потрібно дізнатися місце реєстрації, повинен звернутися в електронній формі до ДМС та отримати інформацію ...

-- про банки ни слова...
_hunter
 
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