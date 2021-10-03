Українці з ID-картами незабаром більше не будуть зобов'язані носити з собою довідку про реєстрацію.
Дивися повний текст Стало відомо, коли у українців з ID-паспортами перестануть вимагати довідку про реєстрацію.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 15:29
Стало відомо, коли у українців з ID-паспортами...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли у українців з ID-паспортами перестануть вимагати довідку про реєстрацію.
Додано: Чет 07 жов, 2021 15:30
Не прошло и 10 лет.Маразм.Это должно быть изначально.Но нужно было деньги освоить...Позор.
Додано: Чет 07 жов, 2021 15:39
Я бы пока не сильно радовался:
-- про банки ни слова...
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