В Україні можуть побудувати п'ять автобанів шляхом державно-приватного партнерства.
Дивися повний текст Шмигаль розповів про будівництво першого автобану в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:17
Шмигаль розповів про будівництво першого автобану в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль розповів про будівництво першого автобану в Україні.
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:17
О, знову методички. Наступного року це не вийде почати будувати. Потрібно мінімум 3 роки для старту. Якщо починати вже. Добре що хоч земля виділена і є якісь попередні напрацювання. Шмигаль просто дурник коли каже що почнемо наступного року
А що там по Стрий-Мукачево? Онур коли розродиться ТЕО?
Зараз переглядають цей форум: dnnikolay74, Google Adsense [Bot] і 31 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|