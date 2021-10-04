Так звані "жовті" COVID-сертифікати в додатку "Дія" вже доступні для користувачів смартфонів на Android.
Дивися повний текст В «Дії» на Android стали доступні «жовті» COVID-сертифікати.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 16:33
В «Дії» на Android стали доступні «жовті» COVID-сертифікати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В «Дії» на Android стали доступні «жовті» COVID-сертифікати.
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:33
Забавно страшно на это читать когда видишь как люди покупают сертификаты.
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