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В «Дії» на Android стали доступні
«жовті» COVID-сертифікати

В «Дії» на Android стали доступні «жовті» COVID-сертифікати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:33

В «Дії» на Android стали доступні «жовті» COVID-сертифікати

Пропонуємо до обговорення:
Так звані "жовті" COVID-сертифікати в додатку "Дія" вже доступні для користувачів смартфонів на Android.

Дивися повний текст В «Дії» на Android стали доступні «жовті» COVID-сертифікати.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:33

Забавно страшно на это читать когда видишь как люди покупают сертификаты.
wild2006
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Модератори: Ірина_, Модератор

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