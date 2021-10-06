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В Україні анонсували перші тендери по 5G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 жов, 2021 17:58
Пропонуємо до обговорення:
Уже в 2022 році в Україні почнуться перші тендери по 5G.
Дивися повний текст В Україні анонсували перші тендери по 5G
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