Уже в 2022 році в Україні почнуться перші тендери по 5G.
Дивися повний текст В Україні анонсували перші тендери по 5G.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 17:58
В Україні анонсували перші тендери по 5G
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні анонсували перші тендери по 5G.
Додано: Чет 07 жов, 2021 17:58
Десь 25 відсотків, якщо не більше, не знають якою стороною картку в банкомат вставити. Однак їх "підключать до інтернету"... А вони знатимуть про це? Хоча дехто уже "відчуває" вплив тих базових станцій, які тільки десь-колись будуть змонтовані :)
Додано: Чет 07 жов, 2021 18:30
Від 4G ще не всі відійшли. Шапки з плюмбума вже треба замовляти.
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