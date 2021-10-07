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В Україні анонсували
перші тендери по 5G

В Україні анонсували перші тендери по 5G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:58

В Україні анонсували перші тендери по 5G

Пропонуємо до обговорення:
Уже в 2022 році в Україні почнуться перші тендери по 5G.

Дивися повний текст В Україні анонсували перші тендери по 5G.
R2
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Десь 25 відсотків, якщо не більше, не знають якою стороною картку в банкомат вставити. Однак їх "підключать до інтернету"... А вони знатимуть про це? Хоча дехто уже "відчуває" вплив тих базових станцій, які тільки десь-колись будуть змонтовані :)
leonidromanyuk
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:30

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Уже в 2022 році в Україні почнуться перші тендери по 5G.

Дивися повний текст В Україні анонсували перші тендери по 5G.

Від 4G ще не всі відійшли. Шапки з плюмбума вже треба замовляти.
Son of Sun
 
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