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В Україні анонсували
перші тендери по 5G

В Україні анонсували перші тендери по 5G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:58

В Україні анонсували перші тендери по 5G

Пропонуємо до обговорення:
Уже в 2022 році в Україні почнуться перші тендери по 5G.

Дивися повний текст В Україні анонсували перші тендери по 5G.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:58

Десь 25 відсотків, якщо не більше, не знають якою стороною картку в банкомат вставити. Однак їх "підключать до інтернету"... А вони знатимуть про це? Хоча дехто уже "відчуває" вплив тих базових станцій, які тільки десь-колись будуть змонтовані :)
leonidromanyuk
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:30

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Уже в 2022 році в Україні почнуться перші тендери по 5G.

Дивися повний текст В Україні анонсували перші тендери по 5G.

Від 4G ще не всі відійшли. Шапки з плюмбума вже треба замовляти.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:18

Re: В Україні анонсували перші тендери по 5G

И как они хотят 5G монетизировать? Проникновение девайсов в сеть с поддержкой 5G менее 5 - 7%, Пропускные способности сетей 4G далеко не исчерпаны.. Конечно операторов заставят купить частоты и повесить минимум 5G БС нафиг никому не нужных... но платить за это будем мы так как вырастут тарифы... Нет ни экономической ни технологической предпосылки для развертывания 5G сетей кроме одной - срубить бабла на лицензиях.
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:57

Re: В Україні анонсували перші тендери по 5G

Джон написав:И как они хотят 5G монетизировать? Проникновение девайсов в сеть с поддержкой 5G менее 5 - 7%,...
тоже самое и про жжжж писали
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:58

Re: В Україні анонсували перші тендери по 5G

Джон написав:... Пропускные способности сетей 4G далеко не исчерпаны...
и по ЖЖЖ так же говорили
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:00

Re: В Україні анонсували перші тендери по 5G

Джон написав:...Конечно операторов заставят купить частоты и повесить минимум 5G БС нафиг никому не нужных... но платить за это будем мы так как вырастут тарифы.....
да и без покупки частот операторы цены будут взвинчивать - то доллар/евро растет у них, то мзп поднялась. Сейчас бакс/евро просели, а Лайф цены с 13.10.21 на всех своих ТП поднимает, а там КС с ВФ подтянутся
GALeon
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