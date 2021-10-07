Уже в 2022 році в Україні почнуться перші тендери по 5G.
Дивися повний текст В Україні анонсували перші тендери по 5G.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 17:58
В Україні анонсували перші тендери по 5G
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні анонсували перші тендери по 5G.
Додано: Чет 07 жов, 2021 17:58
Десь 25 відсотків, якщо не більше, не знають якою стороною картку в банкомат вставити. Однак їх "підключать до інтернету"... А вони знатимуть про це? Хоча дехто уже "відчуває" вплив тих базових станцій, які тільки десь-колись будуть змонтовані :)
Додано: Чет 07 жов, 2021 18:30
Від 4G ще не всі відійшли. Шапки з плюмбума вже треба замовляти.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:18
Re: В Україні анонсували перші тендери по 5G
И как они хотят 5G монетизировать? Проникновение девайсов в сеть с поддержкой 5G менее 5 - 7%, Пропускные способности сетей 4G далеко не исчерпаны.. Конечно операторов заставят купить частоты и повесить минимум 5G БС нафиг никому не нужных... но платить за это будем мы так как вырастут тарифы... Нет ни экономической ни технологической предпосылки для развертывания 5G сетей кроме одной - срубить бабла на лицензиях.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:57
Re: В Україні анонсували перші тендери по 5G
тоже самое и про жжжж писали
Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:58
Re: В Україні анонсували перші тендери по 5G
и по ЖЖЖ так же говорили
Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:00
Re: В Україні анонсували перші тендери по 5G
да и без покупки частот операторы цены будут взвинчивать - то доллар/евро растет у них, то мзп поднялась. Сейчас бакс/евро просели, а Лайф цены с 13.10.21 на всех своих ТП поднимает, а там КС с ВФ подтянутся
Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:32
Re: В Україні анонсували перші тендери по 5G
в принципе правильно писали но только время было иное...Скорости 3G в 63 Мб/сек на трех каналах как декларировал тот же Лайселл хватает выше крыши и сейчас. но все же не везде. Так что переход на 4G LTE Advanced с ее 450+Мб вполне оправдан.. сейчас в условиях удаленки и ковида. Но не пару лет тому... 5G что лично Вы с ним будете делать? Видосики постить и чатиться в мессенджерах? )) Только вот не начинайте нести бред что вы мега разработчик АйТи или там онлайн доктор и вам не хватает трафика что бы удаленно пациенту вырезать гимморой.)).
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