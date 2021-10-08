В Україні анонсували перші тендери по 5G

Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:32

GALeon написав: тоже самое и про жжжж писали тоже самое и про жжжж писали

в принципе правильно писали но только время было иное...Скорости 3G в 63 Мб/сек на трех каналах как декларировал тот же Лайселл хватает выше крыши и сейчас. но все же не везде. Так что переход на 4G LTE Advanced с ее 450+Мб вполне оправдан.. сейчас в условиях удаленки и ковида. Но не пару лет тому... 5G что лично Вы с ним будете делать? Видосики постить и чатиться в мессенджерах? )) Только вот не начинайте нести бред что вы мега разработчик АйТи или там онлайн доктор и вам не хватает трафика что бы удаленно пациенту вырезать гимморой.)).