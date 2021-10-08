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В Україні анонсували
перші тендери по 5G

В Україні анонсували перші тендери по 5G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 08:40

Re: В Україні анонсували перші тендери по 5G

GALeon написав:По мнению Толстого, 5G несет больше возможностей для крупных компаний в горнодобывающей сфере, легкой промышленности, строительстве и других отраслях, в том числе благодаря технологии "цифровых близнецов" (digital twins).

"Благодаря 5G у вас есть возможность создать цифровую копию физической среды для всего, что происходит или будет происходить на производстве. Я видел цифровую копию большого порта в Ливорно. Это также хорошо для больших городов", - отметил Толстой во время дискуссии.
Типа без 5ж это нельзя сделать
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 08:48

Re: В Україні анонсували перші тендери по 5G

Faceless написав:
GALeon написав:По мнению Толстого, 5G несет больше возможностей для крупных компаний в горнодобывающей сфере, легкой промышленности, строительстве и других отраслях, в том числе благодаря технологии "цифровых близнецов" (digital twins).

"Благодаря 5G у вас есть возможность создать цифровую копию физической среды для всего, что происходит или будет происходить на производстве. Я видел цифровую копию большого порта в Ливорно. Это также хорошо для больших городов", - отметил Толстой во время дискуссии.
Типа без 5ж это нельзя сделать
Это вопрос к Толстому)
GALeon
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