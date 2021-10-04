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Нові правила в маршрутках Києва:
перевізники не хочуть...

Нові правила в маршрутках Києва: перевізники не хочуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 21:19

Нові правила в маршрутках Києва: перевізники не хочуть...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в Telegram повідомив заступник голови міськадміністрації Костянтин Усов.

Дивися повний текст Нові правила в маршрутках Києва: перевізники не хочуть відмовлятися від старих договорів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 21:20

Тянут время. Это же монополия...
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Модератори: Ірина_, Модератор

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