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На українських дорогах
запрацюють ще 20 камер...

На українських дорогах запрацюють ще 20 камер...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:55

На українських дорогах запрацюють ще 20 камер...

Пропонуємо до обговорення:
З п'ятниці, 8 жовтня, в Україні запрацюють ще 20 комплексів автофіксації порушень ПДР.

Дивися повний текст На українських дорогах запрацюють ще 20 камер автофіксації порушень ПДР.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:55

Зондеркоманда нашла свою золотую жилу... Не хватает плаката только "А ты превысил скорость пополнив бюджет страны"))
livs375
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