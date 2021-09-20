З п'ятниці, 8 жовтня, в Україні запрацюють ще 20 комплексів автофіксації порушень ПДР.
Дивися повний текст На українських дорогах запрацюють ще 20 камер автофіксації порушень ПДР.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:55
На українських дорогах запрацюють ще 20 камер...
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Дивися повний текст На українських дорогах запрацюють ще 20 камер автофіксації порушень ПДР.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:55
Зондеркоманда нашла свою золотую жилу... Не хватает плаката только "А ты превысил скорость пополнив бюджет страны"))
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