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Міжбанк: валюта
знову втрачає в ціні

Міжбанк: валюта знову втрачає в ціні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:45

Міжбанк: валюта знову втрачає в ціні

Пропонуємо до обговорення:
У четвер долар і євро на валютному міжбанку продовжили дешевшати. Курс долара просів ще на 3,5 копійки - з 26,33 / 26,35 до 26,295 / 26,315 гривень, а курс євро при продажу впав на 7 копійок - з 30,45 / 30,48 гривень до 30,39 / 30, 41.

Дивися повний текст Міжбанк: валюта знову втрачає в ціні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:45

есть мнения, на 8 грн вернемся?
Slon_Nosov
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