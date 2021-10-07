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В Україні встановили вимоги
до якості мобільного інтернету

В Україні встановили вимоги до якості мобільного інтернету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:34

В Україні встановили вимоги до якості мобільного інтернету

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вперше встановлено вимоги до якості мобільного інтернету, що стимулюватиме операторів покращувати покриття по всій території країни.

Дивися повний текст В Україні встановили вимоги до якості мобільного інтернету.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:35

Для этого конечно надо 5G... иначе никак ----не менее 0,5 мегабит в секунду.--- недостигнуть)))
Джон
 
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