В Україні вперше встановлено вимоги до якості мобільного інтернету, що стимулюватиме операторів покращувати покриття по всій території країни.
Дивися повний текст В Україні встановили вимоги до якості мобільного інтернету.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:34
В Україні встановили вимоги до якості мобільного інтернету
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні встановили вимоги до якості мобільного інтернету.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:35
Для этого конечно надо 5G... иначе никак ----не менее 0,5 мегабит в секунду.--- недостигнуть)))
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