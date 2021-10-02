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Нові правила оформлення субсидій:
Музиченко повідомив,...

Нові правила оформлення субсидій: Музиченко повідомив,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:53

Нові правила оформлення субсидій: Музиченко повідомив,...

Пропонуємо до обговорення:
Українці можуть залишитися без субсидій, якщо приховали доходи або майно.

Дивися повний текст Нові правила оформлення субсидій: Музиченко повідомив, хто не отримає.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:53

"Также в Украине ожидают, что средний размер субсидии в отопительном сезоне 2021−2022 составит около 2 тыс. грн."

Что бы не расслаблялись. Жрите авно и радуйтесь подачки.
swsashadow
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