Українці можуть залишитися без субсидій, якщо приховали доходи або майно.
Дивися повний текст Нові правила оформлення субсидій: Музиченко повідомив, хто не отримає.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:53
Нові правила оформлення субсидій: Музиченко повідомив,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові правила оформлення субсидій: Музиченко повідомив, хто не отримає.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:53
"Также в Украине ожидают, что средний размер субсидии в отопительном сезоне 2021−2022 составит около 2 тыс. грн."
Что бы не расслаблялись. Жрите авно и радуйтесь подачки.
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