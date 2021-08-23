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Судова реформа Зеленського: Верховний Суд відправив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:22
Пропонуємо до обговорення:
У п’ятницю, 8 жовтня, Верховний суд звернувся до КСУ з проханням перевірити на відповідність Конституції окремих положень закону щодо реформи Вищої ради правосуддя.
Дивися повний текст Судова реформа Зеленського: Верховний Суд відправив президентський закон на конституційну перевірку
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:23
а в ксу щось занесли?
чи на шару пробують?
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