Про це повідомляє Держстат.
Дивися повний текст Інфляція в Україні прискорилася до 11% - максимуму більш ніж за три роки.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:23
Інфляція в Україні прискорилася до 11% - максимуму більш...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інфляція в Україні прискорилася до 11% - максимуму більш ніж за три роки.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:35
То ли дело солидарка -- с ней же вообще никаких проблем нет
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