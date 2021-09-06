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Фонд Джорджа Сороса
вклав кошти у Bitcoin

Фонд Джорджа Сороса вклав кошти у Bitcoin
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:48

Фонд Джорджа Сороса вклав кошти у Bitcoin

Пропонуємо до обговорення:
Компанія відомого інвестора Джорджа Сороса підтвердила, що фонд Soros Fund Management дійсно володіє і торгує Bitcoin.

Дивися повний текст Фонд Джорджа Сороса вклав кошти у Bitcoin.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:48

Капитализация более 1000млрд.Исправте.
panchenkovolodymyr21
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Модератори: Ірина_, Модератор

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