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Фонд Джорджа Сороса вклав кошти у Bitcoin
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:48
Пропонуємо до обговорення:
Компанія відомого інвестора Джорджа Сороса підтвердила, що фонд Soros Fund Management дійсно володіє і торгує Bitcoin.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:48
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panchenkovolodymyr21
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