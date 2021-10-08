І хоча президент РФ днями і заявив про можливе збільшення поставок на 15%, це не знизить ціни на газ до торішніх.
Дивися повний текст Тарифи на тепло в Україні при ціні на газ у Європі понад $1000 - думка експерта.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:51
Тарифи на тепло в Україні при ціні на газ у Європі понад...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на тепло в Україні при ціні на газ у Європі понад $1000 - думка експерта.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:51
Тогда дайте людям отключит я от центрального отопления...
Зачем мне такое счастье, поставлю кондиционер инверторный и буду себе жить поживать.
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