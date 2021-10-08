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Тарифи на тепло в Україні при
ціні на газ у Європі понад...

Тарифи на тепло в Україні при ціні на газ у Європі понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:51

Тарифи на тепло в Україні при ціні на газ у Європі понад...

Пропонуємо до обговорення:
І хоча президент РФ днями і заявив про можливе збільшення поставок на 15%, це не знизить ціни на газ до торішніх.

Дивися повний текст Тарифи на тепло в Україні при ціні на газ у Європі понад $1000 - думка експерта.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:51

Тогда дайте людям отключит я от центрального отопления...
Зачем мне такое счастье, поставлю кондиционер инверторный и буду себе жить поживать.
straponesa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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