І хоча президент РФ днями і заявив про можливе збільшення поставок на 15%, це не знизить ціни на газ до торішніх.
Дивися повний текст Тарифи на тепло в Україні при ціні на газ у Європі понад $1000 - думка експерта.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:51
Тарифи на тепло в Україні при ціні на газ у Європі понад...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на тепло в Україні при ціні на газ у Європі понад $1000 - думка експерта.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:51
Тогда дайте людям отключит я от центрального отопления...
Зачем мне такое счастье, поставлю кондиционер инверторный и буду себе жить поживать.
Додано: Суб 09 жов, 2021 00:08
Отключиться - только через переезд в другую квартиру/дом.
Не поверите, но в доме есть даже более дешёвые способы электрического отопления, чем кондиционер. Хотя и он неплох.
Додано: Суб 09 жов, 2021 01:32
Додано: Суб 09 жов, 2021 14:14
С такими ценами на газ как сегодня ясно одно что в Украине порубят последние остатки лесов которые ещё остались,жаль что нельзя привлечь к ответу за уничтожение нашей экосистемы тех упырей из за которых всё это происходит...
Додано: Суб 09 жов, 2021 14:34
Неправильный заголовок, правильно так
"Тарифы на тепло в Украине при отсутвии свободного транзитного газа и цене на газ в Европе выше $1000 "
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:09
Почему сравнивают тарифы на тепло в Украине со спотовыми спекулятивными ценами где-то в Европе или на Марсе?
Почему-бы не сравнить тарифы на тепло в Украине со стоимостью добычи газа в Украине? Которая составляет 1 грн за куб, тоесть 38 USD за 1000 куб.м.
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:26
Это вброс, вы зря повелись. 1 грн - это грубо говоря стоимость электроэнергии, затрачиваемой на добычу одного куба. А если поломается какой-нибудь насос - денег на его починку уже не будет.
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:27
Цитрин, это такие традиционные флюиды. В США резко дешевеет недвижимость - в Украине обесценивается гривня. На европейской бирже подорожал газ - в Украине растёт цена за отопление причём даже, если Нафтогаз для тепловиков цены не повышает. Работает строго в одну сторону. Тянет на доказанный закон в экономике, осталось только его назвать чьим-то именем.
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:35
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