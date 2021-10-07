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Тарифи на тепло в Україні при
ціні на газ у Європі понад...

Тарифи на тепло в Україні при ціні на газ у Європі понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:51

Тарифи на тепло в Україні при ціні на газ у Європі понад...

Пропонуємо до обговорення:
І хоча президент РФ днями і заявив про можливе збільшення поставок на 15%, це не знизить ціни на газ до торішніх.

Дивися повний текст Тарифи на тепло в Україні при ціні на газ у Європі понад $1000 - думка експерта.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:51

Тогда дайте людям отключит я от центрального отопления...
Зачем мне такое счастье, поставлю кондиционер инверторный и буду себе жить поживать.
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 00:08

  straponesa написав:Тогда дайте людям отключит я от центрального отопления...

Отключиться - только через переезд в другую квартиру/дом.
  straponesa написав:поставлю кондиционер инверторный и буду себе жить поживать.

Не поверите, но в доме есть даже более дешёвые способы электрического отопления, чем кондиционер. :idea: Хотя и он неплох.
N0mad
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 01:32

  N0mad написав:Не поверите, но в доме есть даже более дешёвые способы электрического отопления, чем кондиционер. :idea: Хотя и он неплох.

Какой?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:14

С такими ценами на газ как сегодня ясно одно что в Украине порубят последние остатки лесов которые ещё остались,жаль что нельзя привлечь к ответу за уничтожение нашей экосистемы тех упырей из за которых всё это происходит...
livs375
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:34

Неправильный заголовок, правильно так
"Тарифы на тепло в Украине при отсутвии свободного транзитного газа и цене на газ в Европе выше $1000 "
yegres
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:09

Почему сравнивают тарифы на тепло в Украине со спотовыми спекулятивными ценами где-то в Европе или на Марсе?

Почему-бы не сравнить тарифы на тепло в Украине со стоимостью добычи газа в Украине? Которая составляет 1 грн за куб, тоесть 38 USD за 1000 куб.м.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:26

  Цитрин написав:Почему-бы не сравнить тарифы на тепло в Украине со стоимостью добычи газа в Украине? Которая составляет 1 грн за куб

Это вброс, вы зря повелись. 1 грн - это грубо говоря стоимость электроэнергии, затрачиваемой на добычу одного куба. А если поломается какой-нибудь насос - денег на его починку уже не будет.
N0mad
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:27

Цитрин, это такие традиционные флюиды. В США резко дешевеет недвижимость - в Украине обесценивается гривня. На европейской бирже подорожал газ - в Украине растёт цена за отопление причём даже, если Нафтогаз для тепловиков цены не повышает. Работает строго в одну сторону. Тянет на доказанный закон в экономике, осталось только его назвать чьим-то именем.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:35

  N0mad написав:Это вброс, вы зря повелись. 1 грн - это грубо говоря стоимость электроэнергии


Думаю что не вброс, вполне вероятно, что реальная себестоимость еще дешевле 1 грн. Но даже если взять цену озвученную Витренко 2.6 грн за куб, суть от этого не изменится.
Цитрин
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