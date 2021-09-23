У законодавстві про працю такі поняття, як «фриланс» і «фрилансер», не прописані.
Дивися повний текст Чи можна працювати на фрилансі за трудовим договором.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 16:02
Чи можна працювати на фрилансі за трудовим договором
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Дивися повний текст Чи можна працювати на фрилансі за трудовим договором.
Додано: Суб 09 жов, 2021 16:02
Найголовніше в усьому цьому процесі - це те, що ти не працюєш на 1 людину, організацію. Не завжди навіть надаючи тотожні послуги.
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