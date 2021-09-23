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Чи можна працювати на
фрилансі за трудовим договором

Чи можна працювати на фрилансі за трудовим договором
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:02

Чи можна працювати на фрилансі за трудовим договором

Пропонуємо до обговорення:
У законодавстві про працю такі поняття, як «фриланс» і «фрилансер», не прописані.

Дивися повний текст Чи можна працювати на фрилансі за трудовим договором.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:02

Найголовніше в усьому цьому процесі - це те, що ти не працюєш на 1 людину, організацію. Не завжди навіть надаючи тотожні послуги.
fin81
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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