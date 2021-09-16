Розмір надбавки на догляд становить 50 гривень.
Дивися повний текст Хто має право на надбавку до пенсії на догляд.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 18:55
Хто має право на надбавку до пенсії на догляд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто має право на надбавку до пенсії на догляд.
Додано: Суб 09 жов, 2021 18:55
надвабка 50 грн.? її адміністрування та піар вийшов значно дорожчим... гуру ефективного менеджменту, курва...
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