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В «Укртрансбезпеці» стартує перезавантаження: влітку на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 жов, 2021 19:37
Пропонуємо до обговорення:
Під час круглого столу Міністерство інфраструктури України презентувало плани системних змін Держслужби безпеки на транспорті ( "Укртрансбезопасності"). Зокрема, міністерство анонсувало появу нових інспекторів на українських дорогах вже влітку 2022 року.
Дивися повний текст В «Укртрансбезпеці» стартує перезавантаження: влітку на дороги вийдуть нові інспектори
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Додано: Суб 09 жов, 2021 19:37
Очень важно кроме "хорошей" зарплаты новым инспекторам прописать жесткую криминальную ответственность при вымагании взяток на дорогах.
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sena_2008atp
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Додано: Суб 09 жов, 2021 20:06
sena_2008atp написав:
Очень важно кроме "хорошей" зарплаты новым инспекторам прописать жесткую криминальную ответственность при вымагании взяток на дорогах.
І тим хто дає
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