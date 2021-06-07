RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В «Укртрансбезпеці» стартує
перезавантаження: влітку на...

В «Укртрансбезпеці» стартує перезавантаження: влітку на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 19:37

В «Укртрансбезпеці» стартує перезавантаження: влітку на...

Пропонуємо до обговорення:
Під час круглого столу Міністерство інфраструктури України презентувало плани системних змін Держслужби безпеки на транспорті ( "Укртрансбезопасності"). Зокрема, міністерство анонсувало появу нових інспекторів на українських дорогах вже влітку 2022 року.

Дивися повний текст В «Укртрансбезпеці» стартує перезавантаження: влітку на дороги вийдуть нові інспектори.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95731
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 19:37

Очень важно кроме "хорошей" зарплаты новым инспекторам прописать жесткую криминальную ответственность при вымагании взяток на дорогах.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2441
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 20:06

  sena_2008atp написав:Очень важно кроме "хорошей" зарплаты новым инспекторам прописать жесткую криминальную ответственность при вымагании взяток на дорогах.

І тим хто дає
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10200
З нами з: 18.06.08
Подякував: 38 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стартує пільгове розмитнення «єврономерів»
R2 » Вів 15 чер, 2021 13:21
1 230
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 чер, 2021 13:21
Igorten
В Україні стартує екологічний проєкт «Зелена країна» -...
R2 » Пон 07 чер, 2021 15:06
2 639
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 чер, 2021 12:10
Reserve
В Україні стартує проєкт «Велика реставрація»:...
R2 » П'ят 21 тра, 2021 19:40
1 527
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 тра, 2021 19:41
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22962)
09.10.2021 21:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.