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Київ позбудеться нелегально захоплених паркомісць -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 жов, 2021 01:23
Пропонуємо до обговорення:
З наступного тижня міська влада починає очищення міста від конусів, фішок та інших нелегальних засобів, якими позначають самовільно захоплені паркомісця.
Дивися повний текст Київ позбудеться нелегально захоплених паркомісць - місце можна буде передплатити
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Додано: Нед 10 жов, 2021 01:23
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