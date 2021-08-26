Українці скаржаться на масове завищення облгазами обсягів споживання газу.
Дивися повний текст Що робити, якщо облгази штучно завищують обсяги споживання газу.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 10:42
Що робити, якщо облгази штучно завищують обсяги...
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Дивися повний текст Що робити, якщо облгази штучно завищують обсяги споживання газу.
Додано: Нед 10 жов, 2021 10:42
В этом году завысят, в следующем придется занизить на тот же объем. Но в то же время, сейчас газ можно купить по 7,96, а какая цифра будет в договорах с 1 мая, можно только гадать.
Додано: Нед 10 жов, 2021 20:20
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